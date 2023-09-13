Дал заднюю? Бабченко удалил громкий пост о якобы открытом против него уголовном деле в СБУ

Никаких объяснений он пока не предоставил

Бывший российский журналист, блогер и писатель Аркадий Бабченко 12 сентября заявил, что СБУ якобы завела на него уголовное дело. Однако по состоянию на утро среды, он удалил сообщения об этом.

Бабченко удалил публикацию с сообщением о том, что в Украине на него заведено дело со своей Facebook-страницы. Исчезло оно и из его Telegram-канала.

Никаких объяснений по этому поводу он пока не предоставил. Напомним, вечером во вторник Бабченко в Фейсбуке написал, что якобы СБУ завела на него дело, но по какой статье неизвестно. Кроме того, он утверждал, что как гражданина рф украинские пограничники должны задержать его на границе и направить в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Сохранились скрины публикации блогера.

Вскоре на это отреагировали в СБУ. Там опровергли заявления Бабченко о том, что в Украине на него заведено уголовное дело. В ведомстве не знают, откуда у Бабченко появилась такая информация. Сам журналист по состоянию на утро 13 сентября никак не отреагировал на официальную позицию СБУ.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь на 30 июля Бабченко в Таллине забросал посольство рф яйцами. Его задержали.