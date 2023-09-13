"Слабкий інтелектуальний потенціал": Подоляку прилетіла відповідь від Китаю за його слова

У КНР вважають, що раднику потрібно добре проаналізувати ситуацію

Пекін вимагає від української влади пояснення за фразу радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про "слабкий інтелектуальний потенціал" Китаю та Індії.

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін під час брифінгу, відповідаючи журналістам на запитання щодо висловлювань Подоляка. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Я не маю уявлення про передумови (бекграунд, — Ред.) цієї заяви. Він повинен дати роз’яснення і порозумітися", - сказала вона (цитата в трактуванні росЗМІ).

Представник МЗС Китаю також зазначила, що китайська влада "незмінно займає відповідальну позицію" щодо ситуації в Україні й прагне звести її до мирного врегулювання.

"Ця людина (Михайло Подоляк, — Ред.) має сумлінно проаналізувати (ситуацію, — Ред.) і виробити правильне ставлення", — підкреслила Мао Нін (цитата в трактуванні росЗМІ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Михайло Подоляк висловився щодо російського диктатора володимира путіна, заявивши, що той абсолютно недієздатний і домовитися з ним неможливо.