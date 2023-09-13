В КНР считают, что советнику нужно хорошо проанализировать ситуацию

Пекин требует от украинских властей объяснения за фразу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая и Индии.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин во время брифинга, отвечая журналистам на вопрос относительно высказываний Подоляка. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Я не имею представления о предпосылках (бэкграунде, — Ред.) данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", — сказала она (цитата в трактовке росСМИ).

Представитель МИД Китая также отметила, что китайские власти "неизменно занимают ответственную позицию" по ситуации в Украине и стремятся свести ее к мирному урегулированию.

"Этот человек (Михаил Подоляк, — Ред.) должен добросовестно проанализировать (ситуацию, — Ред.) и выработать правильное отношение", — подчеркнула Мао Нин (цитата в трактовке росСМИ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Михаил Подоляк высказался насчет российского диктатора владимира путина, заявив, что тот совершенно недееспособен и договориться с ним невозможно.