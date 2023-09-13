Скандал набирає обертів: Подоляк пояснив слова про Китай та Індію

Зараз глобальний світ ширший, ніж навіть найпродуманіші регіональні національні інтереси

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував своє висловлювання щодо того, що Індія та Китай заробляють на війні в Україні, оскільки вони не знають, як влаштований сучасний світ.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (раніше — Twitter, — Ред.) у середу, 13 вересня. За його словами, Туреччина, Індія, Китай, а також низка інших держав дедалі чіткіше виправдовують претензії на глобальні ролі у сучасному світі.

"Класична російська пропаганда: вирвати з контексту, спотворити сенс, масштабувати для поділу цільових аудиторій за допомогою провокації конфлікту. Звичайно, Туреччина, Індія, Китай та інші регіональні держави все більш і чітко виправдовують свої претензії на глобальні ролі в сучасному світі — і для цього є всі причини: історичні, економічні, культурні, наукові та політичні. І ці ролі вже давно набагато більші, ніж у росії", — сказав він.

Подоляк підкреслив, що вже зараз глобальний світ ширший, ніж навіть найпродуманіші регіональні національні інтереси.

"Глобальний світ заснований на стабільності та передбачуваності, на раціональності та стратегії, на міжнародному праві та чітких правилах гри. Сьогодні ми бачимо, як росія демонстративно намагається підірвати основи глобального світу, намагаючись порушити міжнародне право", — йдеться у повідомленні.

На думку радника глави ОП, чим раніше росія програє, тим більше шансів у світу повернутися до стабільності.

"Так чи інакше, ігнорувати це нераціонально через ситуативні та регіональні економічні інтереси, оскільки це має довгострокові наслідки. Чим раніше росія програє, тим більше шансів у світу повернутися до стабільності та правил гри. Завдання великих держав — прискорити цей момент", — підсумував. він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Михайло Подоляк заявив про "слабку інтелектуальну потенцію" Китаю та Індії, у зв’язку з чим його розкритикували в мережі, а потім Пекін звернувся з вимогою пояснити ці висловлювання.