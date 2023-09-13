Скандал набирает обороты: Подоляк объяснил слова о Китае и Индии

Сейчас глобальный мир шире, чем даже самые продуманные региональные национальные интересы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал свое высказывание насчет того, что Индия и Китай зарабатывают на войне в Украине, поскольку они не знают, как устроен современный мир.

Об этом Подоляк написал на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter, — Ред.) в среду, 13 сентября. По его словам, Турция, Индия, Китай, а также ряд других государств все более четко оправдывают претензии на глобальные роли в современном мире

"Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, масштабировать для разделения целевых аудиторий с помощью провокации конфликта. Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы всё более и чётко оправдывают свои претензии на глобальные роли в современном мире – и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. И эти роли уже давно гораздо более обширны, чем у россии", — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что уже сейчас глобальный мир шире, чем даже самые продуманные региональные национальные интересы.

"Глобальный мир основан на стабильности и предсказуемости, на рациональности и стратегии, на международном праве и четких правилах игры. Сегодня мы видим, как россия демонстративно пытается подорвать основы глобального мира, пытаясь нарушить международное право", — говорится в сообщении.

По мнению советника главы ОП, чем раньше рф проиграет, тем больше шансов у мира вернуться к стабильности.

"Так или иначе, игнорировать это нерационально в силу ситуативных и региональных экономических интересов, поскольку это имеет долгосрочные последствия. Чем раньше россия проиграет, тем больше шансов у мира вернуться к стабильности и правилам игры. Задача великих держав – ускорить этот момент", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Михаил Подоляк заявил о "слабом интеллектуальном потенции" Китая и Индии, в связи с чем его раскритиковали в сети, а затем Пекин обратился с требованием объяснить эти высказывания.