"Якого біса ми чекаємо?": Джонсон зробив потужні заяви щодо України

Українці чекають від Великої Британії гаубиці, Storm Shadow, кошти ППО, а також потребують допомоги, яку союзниця може надати у плані технологій безпілотників

Після візиту в Україну колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував уряд своєї країни, закликавши не зволікати з постачанням зброї, у тому числі й далекобійними ракетами, яких Київ зараз дуже потребує.

Про це Джонсон написав у своїй колонці у британському журналі The Spectator. Текст із потужними висловлюваннями було зроблено після візиту в Україну і він багато в чому присвячений його розповіді про українських ветеранів, з якими він зустрівся у реабілітаційному центрі.

"Ти стоїш у цих лікарняних палатах і відчуваєш жах від болю, лють від того, що стільки людей досі спускають у м’ясорубку – і все через дурість однієї людини, Молоха кремля. Ні на мить не вірте, що цих українських солдатів чи ширше – населення України – можна якось переконати скласти зброю чи укласти угоду з путіним", — написав він.

Борис Джонсон додав, що українці, як і раніше, вірять у свої сили та свою перемогу, а ідею переговорів у путіним вважають просто смішною. Єдина річ, яку вони хочуть від союзників, — це зброя.

"Я просто не розумію, чому ми продовжуємо зволікати. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися в очі цим людям і пояснювати затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали путіна, і зараз ми продовжуємо робити те саме. Все, що нам потрібно, це стратегічне терпіння і набагато швидше реагуватиме на питання надання військової допомоги", — зазначив у своєму тексті експрем’єр.

Він нагадав, як ще минулого року Велика Британія хвилювалася про передачу бронемашин Україні, щоб не спровокувати росію, то зараз ситуація вже докорінно змінилася.

"Українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), щоб збивати російські вертольоти. Їм потрібні системи типу Patriot, щоб убезпечити себе від нападу з повітря, і їм потрібна найкраща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції. Хаймарси були цінними, але й росіяни демонструють ефективність у своїх контрзаходах. Українці хочуть і потребують ATACM, ракетних систем великої дальності, які досі не надаються США, і їм потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, зброї, яка виявилася надзвичайно цінною", — зазначив Джонсон.

Українці, за словами експрем’єра, чекають від Британії гаубиці, Storm Shadow, кошти ППО, а також потребують допомоги, яку союзниця може надати у плані технологій безпілотників.

"Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно тільки 200 балістичних систем, таких як ATACM, а в США їх тисячі. Навіщо "тримати їх на льоду"? Якою іншою метою вони могли б служити, щоб краще забезпечити довгострокову безпеку Заходу, включаючи Сполучені Штати "Я питав це раніше, і я питаю це знову: якого біса ми чекаємо?", — підсумував Борис Джонсон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Британія позбавилася десятків танків Challenger 2, які могли бути передані для ЗСУ. Однак в уряді вирішили, що лагодити їх недоцільно.