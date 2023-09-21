"Рою дронів всі остерігаються": заступник міністра про те, чому ЗСУ таке поки не світить

Роєм дронів буде важко управляти, каже "Локи"

Щоб в Україні з’явилися рої дронів для атак на російські військові об’єкти, потрібно навчити штучний інтелект під такі задачі. Однак у цієї затії є низка мінусів.

Докладніше про рій дронів в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник міністра стратегпрому Ярослав Олійник із позивним "Локі". За його словами, до змін тактики управління боєм треба підходити відповідально.

Олійник зазначив, що з огляду на всі складнощі з програмуванням штучного інтелекту під управління роєм дронів, Україна в найближчому майбутньому не зможе реалізувати цю ідею. Мало того, навіть за рік рої дронів не з’являться у ЗСУ.

"У світі реалізація цього плану також відбувається повільно. Усі побоюються цього процесу, адже є небезпечні моменти", — наголосив "Локі".

Проєкт рою дронів роблять переважно під БПЛА-камікадзе. Але одна з основних проблем – військові не зможуть розрізнити техніку на полі бою. Річ у тому, що російська та українська армії оснащені однаковими зразками озброєння радянського зразка.

"Звичайно, західні зразки техніки ми можемо відокремити і промаркувати, що це "friendly", але, якщо йдеться про танки Т-72 або Т-80 (або БМП-1, БМП-2), то є проблема. Система не розрізнить, де своє, а де чуже. Тому і виникає питання, щоб ми не наробили самі собі проблем", — наголосив Ярослав Олійник.

Він додав, що реалізувати проєкт без підготовки персоналу неможливо. Тому спершу треба підігнати армію під потрібні для рою дронів стандарти, а вже потім замислюватися про його реалізацію.

Тим часом "Телеграф" порахував, до яких міст росії зможуть дістати ракети ЗСУ. Йдеться не лише про західні зразки типу Storm Shadow, а й про ракети українського виробництва "Нептун".

Детальніше про оснащення ЗСУ та російські дрони читайте у матеріалі: "Про рої дронів, боротьбу з "Ланцетами" та експорт БПЛА — інтерв’ю з радником міністра стратегпрому".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні буде більше дронів. Велике українське підприємство вирішило перекваліфікувати свій бізнес через постійні російські атаки.