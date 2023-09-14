Ані Лорак знову "допомагає" ЗСУ? На уламках дрона у Євпаторії помітили цікавий напис (фото)

БПЛА приземлився у місті

У ніч на четвер, 14 вересня, в Євпаторії на території окупованого Криму пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, на уламках одного з них написані слова подяки співачці Ані Лорак, яка живе та працює в росії та продовжує мовчати про звірства своїх нових співвітчизників в Україні.

Фото безпілотника, що впав, публікують росЗМІ. На ньому написано: "Ани Лорак спасибо за борт".

Дрон, який, ймовірно, збила ворожа ППО, впав на вулиці Демишева у Євпаторії. Найближчу територію оточили.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, вибухи були потужними, їх чули не лише у самому місті, але також у смт Заозерне та Уютне. Люди зазначають, що від вибухової хвилі у них хиталися будинки. Деякі джерела повідомляють, що, ймовірно, удар припав на установку ППО.

Варто зазначити, що Ані Лорак не вперше "допомагає" в атаках на території окупантів. Після атаки дронів на москву та її околиці в травні, в мережі з’явилася фотографія збитого безпілотника, на якому було видно напис "Ані Лорак. Фонд помсти". У мережі цей кадр викликав справжнє захоплення. Це фото було розміщено в мережі з позначкою російського Telegram-каналу SHOT. Пізніше там заявили, що це фейк, звинувативши його поширення українського народного депутата Олексія Гончаренка. Проте було пізно, мережа вибухнула жартами.

Додамо, що Ані Лорак продовжує жити в росії та працювати на росіян. Раніше стало відомо про її участь як судді у російському популярному музичному шоу. Проте публіка з негативом сприйняла цю новину.

Як розповідав "Телеграф", Ані Лорак стала одним із суддів російського талант-шоу "Ти супер". Однак із її обличчям щось не так — воно виглядає опухлим і нагадує "суміш Бабкіної та Кіркорова". Лорак не люблять навіть росіяни — вони негативно сприйняли новину про її участь у шоу.