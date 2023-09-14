Ани Лорак снова "помогает" ВСУ? На обломках дрона в Евпатории заметили интересную надпись (фото)

БПЛА приземлился в городе

В ночь на четверг, 14 сентября, в Евпатории на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. Город атаковали беспилотники, на обломках одного из них написаны слова благодарности певице Ани Лорак, которая живет и работает в россии и продолжает молчать о зверствах своих новых соотечественников в Украине.

Фото упавшего беспилотника публикуют росСМИ. На нем написано: "Ани Лорак спасибо за борт".

Дрон, который, вероятно, сбила вражеская ПВО, упал на улице Дёмышева в Евпатории. Близлежащую территорию оцепили.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, взрывы были мощными, их слышали не только в самом городе, но также в пгт Заозёрное и Уютное. Люди отмечают, что от взрывной волны у них шатались дома. Некоторые источники сообщают, что, предположительно, удар пришелся по установке ПВО.

Стоит отметить, что Ани Лорак не впервые "помогает" в атаках на территории оккупантов. После атаки дронов на москву и ее окрестности в мае, в сети появилась фотография сбитого беспилотника, на котором была видна надпись "Ані Лорак. Фонд помсти". В сети этот кадр вызвал настоящий восторг. Данное фото было размещено в сети с пометкой российского Telegram-канала SHOT. Позже там заявили, что это фейк, обвинив в его распространении украинского народного депутата Алексея Гончаренко. Однако было поздно, сеть взорвалась шутками.

Добавим, что Ани Лорак продолжает жить в рф и работать на россиян. Ранее стало известно о ее участии как судьи в российском популярном музыкальном шоу. Однако публика с негативом восприняла эту новость.

Как рассказывал "Телеграф", Ани Лорак стала одной из судей российского талант-шоу "Ты супер". Однако с ее лицом что-то не так — оно выглядит опухшим и напоминает "смесь Бабкиной и Киркорова". Лорак не любят даже россияне — они негативно восприняли новость о ее участии в шоу.