"Роя дронов все опасаются": замминистра о том, почему ВСУ такое пока не светит

Роем дронов будет тяжело управлять, говорит "Локи"

Чтобы в Украине появились рои дронов для атак по российским военным объектам, нужно обучить искусственный интеллект под такие задачи. Однако у этой затеи есть ряд минусов.

Подробнее о рое дронов в интервью "Телеграфу" рассказал советник министра стратегпрома Ярослав Олейник с позывным "Локи". По его словам, к изменениям тактики управления боем нужно подходить ответственно.

Олейник отметил, что, учитывая все сложности с программированием искусственного интеллекта под управление роем дронов, Украина в ближайшем будущем не сможет реализовать эту идею. Более того, даже через год рои дронов не появятся у ВСУ.

"В мире реализация этого плана также происходит медлительно. Все опасаются этого процесса, ведь есть опасные моменты", — подчеркнул "Локи".

Проект роя дронов делают в основном под БПЛА-камикадзе. Но одна из основных проблем — военные не смогут различить технику на поле боя. Дело в том, что российская и украинская армии оснащены одинаковыми образцами вооружения советского образца.

"Естественно, западные эталоны техники мы можем отделить и промаркировать, что это "friendly", но, если речь идет о танках Т-72 либо Т-80 (либо БМП-1, БМП-2), то есть неувязка. Система не различит, где свое, а где чужое. Поэтому и возникает вопрос, чтобы мы не наделали сами себе проблем", — подчеркнул Ярослав Олейник

Он добавил, что реализовать проект без подготовки персонала невозможно. Поэтому сперва нужно подогнать армию под нужные для роя дронов стандарты, а уже потом задумываться о его реализации.

Тем временем "Телеграф" посчитал, до каких городов россии смогут достать ракеты ВСУ. Речь идет не только о западных образцах типа Storm Shadow, но и о ракетах украинского производства "Нептун".

Подробнее об оснащении ВСУ и российских дронах читайте в материале: "О роях дронов, борьбе с "Ланцетами" и экспорте БПЛА — интервью с советником министра стратегпрома".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине будет больше дронов. Большое украинское предприятие решило переквалифицировать свой бизнес из-за постоянных российских атак.