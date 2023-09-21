Тепло і майже без опадів: синоптик дав прогноз погоди на найближчий час

Розповідаємо, якою буде погода в Україні 22-24 вересня

Перший місяць осені радує українців теплою погодою, похолодань не передбачається до кінця вересня.

В Україні, за прогнозами метеоролога, до 24 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень 24 вересня на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами. Інформацію озвучив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на 22 вересня 2023 р. - карта

Вітер очікується переважно південної та південно-східної чверті, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 °С, у східних, північних областях та в Карпатській регіоні +7…+12 °С.

Вдень повітря прогріється до +23…+28°С, у південних областях вище: 23-24 вересня місцями очікується +29…+30°С.

Як пояснює експерт, більша частина Центральної, Південної та Східної Європи перебуває під впливом зони підвищеного тиску, де циркулює тепле й сухе повітря субтропічного походження. Сюди ж підпадає і Україна, тож у більшості областей переважає сонячна та суха погода з комфортними температурними показниками, які подекуди навіть перевищують норму на 3-5 градусів. За прогнозом, подібний характер погодних умов у нашій країні збережеться до кінця місяця. Однак Кібальчич зазначає, що більш нестійка погода з періодичними дощами та зниженим температурним тлом очікується лише у західних областях.

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