Тепло и почти без осадков: синоптик дал прогноз погоды на ближайшее время

Рассказываем, какой будет погода в Украине 22-24 сентября

Первый месяц осени радует украинцев теплой погодой, похолоданий не предвидится до конца сентября.

В Украине, по прогнозам метеоролога, до 24 сентября будет переменная облачность, без осадков. Лишь днем 24 сентября на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди, иногда с грозами. Информацию озвучил "Телеграф" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на 22 сентября 2023 г. — карта

Ветер ожидается преимущественно южной и юго-восточной четверти, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 °С, в восточных, северных областях и в Карпатской области +7…+12 °С.

Днем воздух прогреется до +23...+28°С, в южных областях выше: 23-24 сентября местами ожидается +29...+30°С.

Как объясняет эксперт, большая часть Центральной, Южной и Восточной Европы находится под влиянием зоны повышенного давления, где циркулирует теплый и сухой воздух субтропического происхождения. Сюда же подпадает и Украина, поэтому в большинстве областей преобладает солнечная и сухая погода с комфортными температурными показателями, иногда даже превышающими норму на 3-5 градусов. По прогнозу, подобный характер погодных условий в нашей стране сохранится до конца месяца. Однако Кибальчич отмечает, что более неустойчивая погода с периодическими дождями и пониженным температурным фоном ожидается только в западных областях.

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