Притула цікаво висловився про роботу Резнікова: "Це не чорно-біла історія"

Колишній глава МО зробив багато корисного

Робота вже колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова на своїй посаді не була "чорною та білою". Це історія, коли позитивне та негативне переплелися.

Таку думку висловив один із українських топ-волонтерів, екс-шоумен та колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула в інтерв’ю "РБК-Україна". Він зазначив, що в історії перебування Олексія Рєзнікова на посаді голови МО було багато позитивних моментів.

"Особиста комунікація з міністрами оборони великих потужних країн, які стали нашими основними донорами озброєння, всі ці "Рамштайни" і перехід від "джавелінів" і "стінгерів" до "леопардів" і "петріотів" – звичайно, не можна тут применшувати заслугу попереднього міністра оборони". — наголошує Притула.

При цьому він додає, що, з іншого боку, всі ці скандали з корупційним шлейфом не могли не позначитися на кінцевому ухваленні рішення верховним головнокомандувачем та заміні міністра оборони.

"Я відверто чекаю на вироки для того, щоб скласти цей пазл повністю. Тому що очевидно, що, мабуть, там були ті чи інші моменти корупційної діяльності серед посадовців Міністерства оборони. Але питання хто конкретно – це має дати відповідь суд.Але я так само як і всі українці дуже хочу справедливості в цьому питанні. Я розумію, як, мабуть, було важко займатися координацією закупівель в перші пару місяців після повномасштабного вторгнення. Президент дав команду: купляйте все, що треба і де треба. Там, очевидно, могли бути зроблені великі огріхи, але коли ситуація стабілізувалася, вже можна було наводити лад у закупівлях. І я так само хочу побачити, хто за все буде відповідати", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про нового голову оборонного відомства України Рустема Умєрова.