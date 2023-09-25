Притула интересно высказался о работе Резникова: "Это не черно-белая история"

Бывший глава МО сделал много полезного

Работа уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова на своем посту не была "черным и белым". Это история, когда положительное и отрицательное переплелись.

Такое мнение высказал один из украинских топ-волонтеров, экс-шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что в истории пребывания Алексея Резникова на должности главы МО было много положительных моментов.

"Личная коммуникация с министрами обороны крупных мощных стран, ставших нашими основными донорами вооружения, все эти "Рамштайны" и переход от "джавелинов" и "стингеров" к "леопардам" и "петриотам" — конечно, нельзя преуменьшать заслугу предыдущего министра обороны", — подчеркивает Притула.

При этом он добавляет, что с другой стороны, все эти скандалы с коррупционным шлейфом не могли не отразиться на конечном принятии решения верховным главнокомандующим и замене министра обороны.

"Я откровенно жду приговоров для того, чтобы сложить этот пазл полностью. Потому что очевидно, что, вероятно, там были те или иные моменты коррупционной деятельности среди чиновников Министерства обороны. Но вопрос кто конкретно – это должен ответить суд. Но я так же, как и все украинцы, очень хочу справедливости в этом вопросе. Я понимаю, как, вероятно, было трудно заниматься координацией закупок в первые пару месяцев после полномасштабного вторжения. Президент дал команду: покупайте все, что нужно и где нужно. Там, очевидно, могли быть сделаны большие огрехи, но когда ситуация стабилизировалась, уже можно было наводить порядок в закупках. И я тоже хочу увидеть, кто за все будет отвечать", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новом главе оборонного ведомства Украины Рустеме Умерове.