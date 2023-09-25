Арешт активів Коломойського "здувся": суд відмовився його продовжити

Суддя послався на так звані "правки Лозового"

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського, який отримав уже три підозри. Раніше на них накладали тимчасові арешти НАБУ та САП.

Як повідомляє "Центр протидії корупції", Ткаченко послався на так звані "правки Лозового" про граничні терміни розслідування, хоча до цієї справи поправки не застосовуються. "Саме завдяки правкам Ткаченко не просто підіграє захисту Коломойського, а й фактично знищує справу Національного антикорупційного бюро (НАБУ)", зазначили у ЦПК.

"Активи, які раніше тимчасово заарештовували НАБУ та САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання понад 10 днів і відмовився його навіть розглядати", — заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Зазначимо, "правки Лозового" дають змогу судам закривати справи, які відправили до суду після закінчення термінів розслідування. За словами Шабуніна, саме ними керувався Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового.

Нагадаємо, силовики прийшли додому до Коломойського 2 вересня. Йому вручили підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу. Зокрема, це ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. Цього ж дня олігарха взяли під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Однак він не став вносити його та залишився у СІЗО. 7 вересня Коломойському повідомили про другу підозру у заволодінні понад 9,2 млрд гривень "ПриватБанку". 15 вересня олігарх отримав третю підозру.

Як повідомляв "Телеграф", 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Коломойського в частині застави, збільшивши його суму до 3,8 млрд грн. Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн.