Abrams прибувають до України: ЗМІ дізналися, скільки танків уже отримали ЗСУ

Чутки, які раніше ходили у мережі, підтверджуються

Україна 23 вересня одержала першу партію танків Abrams від США. ЗМІ дізналися про яку кількість йдеться.

Так, за даними газети The Washington Post, яка посилається на високопоставленого українського чиновника, наразі ЗСУ отримали менше половини від загальної кількості очікуваних танків M1 Abrams. Зазначається, що джерело говорило на умовах анонімності, щоб обговорити важливі військові приготування.

Варто нагадати, що до цього глава відділу закупівель сухопутних військ Даг Буш інформував, що всього нашій країні дадуть 31 таку бойову машину. З ними в комплекті також знаходиться все необхідне: боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. За словами чиновника, це не просто танки, це "повний пакет, що йде з ним".

При цьому раніше в мережі ходили чутки про те, що перша партія Abrams для України складатиметься із десяти танків. Таким чином, судячи із заяви українського чиновника, ці чутки, ймовірно, підтверджуються.

Для розуміння того, що таке танк Abrams "Телеграф" раніше підготував: інфографіку, де ви можете наочно порівняти його з іншими топовими танками світу, та статтю з детальними характеристиками . Також рекомендуємо переглянути наше відео на цю тему:

Раніше ми писали про те, що США таки оголосять про передачу Україні ATACMS.