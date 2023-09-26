Польща назвала умову для покращення відносин з Україною: у Києві вигадали своє вирішення проблеми з експортом

У Польщі спробували пояснити своє ембарго

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, зокрема Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини заявили, що якщо Україна відкличе свою скаргу до СОТ (Світова організація торгівлі) з приводу аграрного ембарго, то це "поліпшить ситуацію та атмосферу у взаєминах". Щоправда, вони не відповіли на питання про те, чи буде наша країна це робити.

Про це пише RMF 24. Так, за словами заступника міністра сільського господарства Польщі, міністр сільського господарства України Микола Сольський не відповів на його запитання щодо відкликання скарги під час переговорів у чеському місті Зноймо.

"Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми уникли б багатомісячних розглядів", — сказав Бартосик.

Чиновник сказав, що Україна дотримується позиції щодо видачі власних ліцензій, проте його країна не може погодитися на це зараз.

Він зазначив, що ембарго підкріплюється тим, що "обсяги транзиту збільшуються щодня, щотижня, щомісяця. Тому незрозуміло, чому Євросоюз не продовжив своє регулювання", а також додав, що найголовніший висновок зустрічі полягає в тому, що "зерно з України має надходити туди, де вона необхідне, і не повинне викликати труднощів на ринках сусідніх країн та негативно впливати на сільське господарство цих країн".

Водночас, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 26 вересня було підписано постанову про впровадження механізму верифікації та узгодження 4 груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.

"Цей механізм Україна представила в межах плану для вирішення зернової кризи, і який підтримала Європейська комісія. 4 країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження й пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава — проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", — наголосив прем’єр.

За його словами, Український уряд уже готує відповідні документи з Румунією та Болгарією.

"Ці країни не порушували торгові правила Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонніх обмежень. Вдячні всім сусідам, відкритим до компромісу", — каже він.

Нагадаємо, про те, хто винен у ескалації між Україною та Польщею, і до чого тут вибори та росія, читайте у коментарі Ігара Тишкевича "Телеграфу": "Ситуація критична, є ризик розростання конфлікту: експерт про скандали між Польщею та Україною".

Раніше ми писали про те, що в Польщі вигадали, як вирішити проблему із зерном з України.