У ЄС дали прогнози щодо приєднання України: терміни не тішать

Україна має багато роботи на шляху до ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель зробив невтішний прогноз щодо приєднання України до ЄС. Терміни залежатимуть від того, як обидві сторони виконають свою "домашню роботу".

Стати повноцінним членом Союза наша країна може до 2030 року. Про це європейський чиновник сказав в інтерв’ю виданню Spiegel.

"Так, Україна може стати частиною ЄС у 2030 році, якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання", – заявив Шарль Мішель.

За його словами, Україна, як і інші країни-кандидати, мають запроваджувати реформи, боротися з корупцією та виконувати вимоги законодавства. Глава Євроради додав, що всі члени ЄС мають чітко усвідомлювати подальший вектор розвитку та вміти розставляти пріоритети у контексті фінансів.

Мішель підкреслив, що ЄС не може більше втрачати час. Він зазначив, що країни Західних Балкан, наприклад, 20 років чекали на вступ до ЄС. Як результат, там посилюється вплив росії та Китаю. "А процвітаюча і безпечна Україна – у наших власних інтересах. Їхній опір росії показав, що Україна має бути в ЄС: Україна має бути в ЄС. І вже скоро, а не колись. Це також довело б, що ЄС здатний до геополітичних дій", – вважає голова Євроради.

Тим часом на тлі підготовки розширення Євросоюзу за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан активно обговорюється питання його реформування. Франція та Німеччина вважаються найвпливовішими членами ЄС. На прохання влади цих держав 12 експертів запропонували план структурної реформи об’єднання, щоб ЕС був готовий до приєднання нових держав надалі.

У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що реформа ЄС не повинна гальмувати процес прийняття нових членів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, за словами віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна не встигає до жовтня на 100% втілити в життя всі реформи, які були рекомендовані Європейською комісією ще минулого літа.