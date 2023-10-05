Тренажерний зал та батут на даху дев’ятиповерхівки: за чиновника-любителя спорту з Тернополя взялася поліція

З законністю прибудови розбиратимуться слідчі

У мережі з’явилася інформація, що голова Тернопільської облради Михайло Головко нібито збудував на даху звичайної багатоповерхівки приватний відпочинковий комплекс. На це відреагували в поліції, де не уточнили, що йдеться саме про Головка, називаючи власника "дачі" на даху просто "посадова особа".

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області, власник двох спарених квартир на верхньому поверсі над ними на даху облаштував кілька приміщень. Про це правоохоронці повідомили у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради та управління архітектури, містобудування та кадастру, щоб з’ясувати чи законні ці будівлі та чи є на них дозвільні документи.

Відпочинковий комплекс на даху

За даними поліції, одне із приміщень на даху має площу 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові встановлено великий генератор. Чи є на даху сауни та басейни наразі невідомо, зазначили у поліції. При цьому блогер Роман Довбенко, який і розголосив історію з прибудовою на даху, заявив, що там нібито є басейн, мангали та сауна. Він стверджує, що все це належить Михайлу Головку.

Там є батут

У ході розслідування буде призначено будівельно-технічну експертизу і згідно з її результатами буде прийнято законні рішення. Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 356 (Самоправство) Кримінального кодексу.

Також є великий генератор

Як повідомляв "Телеграф", влітку голова Тернопільської обласної ради погорів на хабарі. Його затримали співробітники НАБУ, коли він зі своїми помічниками отримав неправомірний зиск у розмірі 600 тисяч гривень.