Тренажерний зал та батут на даху дев’ятиповерхівки: за чиновника-любителя спорту з Тернополя взялася поліція
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З законністю прибудови розбиратимуться слідчі
У мережі з’явилася інформація, що голова Тернопільської облради Михайло Головко нібито збудував на даху звичайної багатоповерхівки приватний відпочинковий комплекс. На це відреагували в поліції, де не уточнили, що йдеться саме про Головка, називаючи власника "дачі" на даху просто "посадова особа".
Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області, власник двох спарених квартир на верхньому поверсі над ними на даху облаштував кілька приміщень. Про це правоохоронці повідомили у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради та управління архітектури, містобудування та кадастру, щоб з’ясувати чи законні ці будівлі та чи є на них дозвільні документи.
За даними поліції, одне із приміщень на даху має площу 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові встановлено великий генератор. Чи є на даху сауни та басейни наразі невідомо, зазначили у поліції. При цьому блогер Роман Довбенко, який і розголосив історію з прибудовою на даху, заявив, що там нібито є басейн, мангали та сауна. Він стверджує, що все це належить Михайлу Головку.
У ході розслідування буде призначено будівельно-технічну експертизу і згідно з її результатами буде прийнято законні рішення. Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 356 (Самоправство) Кримінального кодексу.
Як повідомляв "Телеграф", влітку голова Тернопільської обласної ради погорів на хабарі. Його затримали співробітники НАБУ, коли він зі своїми помічниками отримав неправомірний зиск у розмірі 600 тисяч гривень.