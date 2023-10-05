Тренажерный зал и батут на крыше девятиэтажки: за чиновника-любителя спорта из Тернополя взялась полиция
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С законностью пристройки будут разбираться следователи
В сети появилась информация, что глава Тернопольского облсовета Михаил Головко якобы построил на крыше обычной многоэтажки частный комплекс для отдыха. На это отреагировали в полиции, где не уточнили, что речь идет именно о Головко, называя владельца "дачи" на крыше просто "должностное лицо".
Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, владелец двух спаренных квартир на верхнем этаже над ними, на крыше обустроил несколько помещений. Об этом правоохранители сообщили в отдел архстройконтроля Тернопольского горсовета и управления архитектуры, градостроительства и кадастра, чтобы выяснить законны ли эти здания и есть ли на них разрешительные документы.
По данным полиции, одно из помещений на крыше имеет площадь 3 на 9 метров. Там находится тренажерный зал и батут. В еще одной надстройке установлен большой генератор. Есть ли на крыше сауны и бассейны пока неизвестно, отметили в полиции. При этом блогер Роман Довбенко, который и предал огласке историю с пристройкой на крыше, заявил, что там якобы есть бассейн, мангалы и сауна. Он утверждает, что все это принадлежит Михаилу Головко.
В ходе расследования будет назначена строительно-техническая экспертиза и согласно ее результатам будут приняты законные решения. Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса.
Как сообщал "Телеграф", летом глава Тернопольского областного совета погорел на взятке. Его задержали сотрудники НАБУ, когда он со своими помощниками получил неправомерную выгоду в размере 600 тысяч гривен.