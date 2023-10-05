Тренажерный зал и батут на крыше девятиэтажки: за чиновника-любителя спорта из Тернополя взялась полиция

С законностью пристройки будут разбираться следователи

В сети появилась информация, что глава Тернопольского облсовета Михаил Головко якобы построил на крыше обычной многоэтажки частный комплекс для отдыха. На это отреагировали в полиции, где не уточнили, что речь идет именно о Головко, называя владельца "дачи" на крыше просто "должностное лицо".

Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, владелец двух спаренных квартир на верхнем этаже над ними, на крыше обустроил несколько помещений. Об этом правоохранители сообщили в отдел архстройконтроля Тернопольского горсовета и управления архитектуры, градостроительства и кадастра, чтобы выяснить законны ли эти здания и есть ли на них разрешительные документы.

Комплекс для отдыха на крыше

По данным полиции, одно из помещений на крыше имеет площадь 3 на 9 метров. Там находится тренажерный зал и батут. В еще одной надстройке установлен большой генератор. Есть ли на крыше сауны и бассейны пока неизвестно, отметили в полиции. При этом блогер Роман Довбенко, который и предал огласке историю с пристройкой на крыше, заявил, что там якобы есть бассейн, мангалы и сауна. Он утверждает, что все это принадлежит Михаилу Головко.

Там есть батут

В ходе расследования будет назначена строительно-техническая экспертиза и согласно ее результатам будут приняты законные решения. Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса.

Также имеется большой генератор

Как сообщал "Телеграф", летом глава Тернопольского областного совета погорел на взятке. Его задержали сотрудники НАБУ, когда он со своими помощниками получил неправомерную выгоду в размере 600 тысяч гривен.