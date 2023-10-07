Чи дозволено військовим затримувати людей при врученні повісток: адвокат дав відповідь

Українцям розповіли, у якому разі потрібно скаржитися до різних органів

В Україні продовжили воєнний стан, а це означає, що повістки можуть вручати на вулицях та інших публічних місцях. Однак у мережі часто з’являються відео, як люди у військовій формі затримують чоловіків, які не хочуть брати повістки.

Адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна розповів, чи мають право представники ТЦК СП затримувати чоловіків на вулицях. Він нагадав, що супроводжувати військових мають поліцейські.

Так, затримати чоловіка військові мають право лише якщо він скоїв правопорушення. Крім того, робити це дозволено виключно у присутності поліції, оскільки представники військкоматів не мають таких повноважень.

"Також є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції та військові Національної Гвардії. Вони повинні бути призначені наказом коменданта. Комендант повинен видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути зазначено, що саме можуть робити ці особи "Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", — пояснює фахівець.

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Затримати чоловіка, якщо він просто відмовляється отримувати повістку, не можна. До того ж заборонено затримувати людину навіть у тому випадку, якщо вона поводиться агресивно. Це дозволяється лише у тому випадку, якщо чоловік вчинив злочин.

Адвокат додав, що якщо затримання з порушенням закону все ж таки відбулося, то дзвінок адвокату мало що вирішить. Він порадив звернутися зі скаргою на дії поліції одразу до кількох органів одночасно: ДБР, Нацполіцію (якщо при затриманні були присутні правоохоронці),

"У разі, якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, слід скаржитися в різні органи", – додав Антон Маринич.

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