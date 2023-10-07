Разрешено ли военным задерживать людей при вручении повесток: адвокат дал ответ

Украинцам рассказали, в каком случае нужно жаловаться в разные органы

В Украине продлили военное положение, а это значит, что повестки могут вручать на улицах и в других публичных местах. Однако в сети часто появляются видео, как люди в военной форме задерживают мужчин, которые не хотят брать повестки.

Адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина рассказал, имеют ли право представители ТЦК СП задерживать мужчин на улицах. Он напомнил, что сопровождать военных должны полицейские.

Так, задержать мужчину военные имеют право только если он совершил правонарушение. Кроме того, делать это разрешено исключительно в присутствии полиции, так как у представителей военкоматов нет таких полномочий.

"Также есть так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции и военные Национальной Гвардии. Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей личности", – объясняет специалист.

Задержать мужчину, если он просто отказывается получать повестку, нельзя. Более того, запрещено задерживать человека даже в том случае, если он ведет себя агрессивно. Это разрешается только в том случае, если мужчина совершил преступление.

Адвокат добавил, что если задержание с нарушением закона все же произошло, то звонок адвокату мало что решит. Он посоветовал обратиться с жалобой на действия полиции сразу в несколько органов одновременно: ГБР, Нацполицию (если при задержании присутствовали правоохранители),

"В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", – добавил Антон Маринич.

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