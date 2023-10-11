росія заявила про удар "українського дрона" по колонії з полоненими українцями: подробиці

Дані про постраждалих наразі невідомі

росіяни повідомили про нібито влучення "українського БПЛА" в колонію, де утримувалися наші полонені. Майже також вони прикривалися, коли влаштували теракт у Оленівці.

Так, за даними пропагандистів з "РІА Новості", колонія в Брянську, де, ймовірно, утримуються полонені ЗСУ, була нібито атакована "українським безпілотником". Про це вони пишуть із посиланням на джерела в екстрених службах.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — пишуть пропагандисти і додають, що дронів нібито було 2 "ще один безпілотник літакового типу знищено на підльоті до Брянська силами ППО, в цьому випадку постраждалих точно немає".

Нагадаємо, що 29 липня 2022 року бойовики "ДНР" заявили, що ЗСУ нібито обстріляли колонію в Оленівці, де утримувалися полонені українці. Втім, насправді, як з’ясував Генштаб ЗСУ, окупанти здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи. Рахунок загиблих та поранених тоді йшов на сотні. З того часу росіяни намагаються приховати сліди злочину.

Раніше ми писали про те, яку зброю застосували росіяни для вбивства українських полонених у Оленівці.