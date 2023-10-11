россия заявила об ударе "украинского дрона" по колонии с пленными украинцами: подробности

Данные о пострадавших пока неизвестны

россияне сообщили о якобы попадании "украинского БПЛА" в колонию, где содержались наши пленные. Почти также они прикрывались, когда устроили теракт в Еленовке.

Так, по данным пропагандистов из "РИА Новости", колония в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, была якобы атакована "украинским беспилотником". Об этом они пишут со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Информация о пострадавших уточняется", — пишут пропагандисты и добавляют, что дронов якобы было 2 "ещё один беспилотник самолётного типа уничтожен на подлёте к Брянску силами ПВО, в этом случае пострадавших точно нет".

Напомним, что 29 июля 2022 года боевики "ДНР" заявили, что ВСУ якобы обстреляли колонию в Еленовке, где содержались пленные украинцы. Впрочем, на самом деле, как выяснил Генштаб ВСУ, оккупанты совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения. Счет погибших и раненых тогда шел на сотни. С тех пор россияне пытаются скрыть следы преступления.

Ранее мы писали о том, какое оружие применили россияне для убийства украинских пленных в Еленовке.