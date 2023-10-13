Біля берегів Туреччини зіткнулися кораблі із зерном з України та росії: подробиці (фото)

Причини зіткнення кораблів невідомі

У Мармуровому морі зіткнулися два суховантажні машини, які везли зерно з України та росії в рамках роботи морського коридору. У корабля, який йшов з України, серйозно пошкоджено палубу.

Про це повідомляє Генеральне управління берегової охорони Туреччини та Marine Traffic. Зіткнення сталося біля берегів турецького острова Мармар.

Так, судно Haje Halimeh під прапором Панами вийшло з порту в Ізмаїлі та везло зерно до іспанської Валенсії. А корабель Asomatos під прапором Коморських Островів вийшов з порту Кавказ (Краснодарський край росії) і прямував до Ізраїлю (за різними даними в місто Ашдод або Хайфу).

Два суховантажні судна зіткнулися біля берегів турецького острова Мармара й у них серйозні пошкодження. На фото видно, що у судна, яке йшло з України, величезна наскрізна дірка у палубі.

"Судам було завдано матеріальних збитків, під час перевірок не було виявлено людських жертв, травм чи забруднення навколишнього середовища", — наводить повідомлення Kalem.

Через що саме зіткнулися кораблі та хто в цьому винен наразі не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія хоче замінувати зерновий коридор. У морі планують встановити міни, які заважатимуть судам.