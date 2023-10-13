У берегов Турции столкнулись корабли с зерном из Украины и россии: подробности (фото)

Причины столкновения кораблей неизвестны

В Мраморном море столкнулись два сухогруза, которые везли зерно из Украины и россии в рамках работы морского коридора. У корабля, который шел из Украины, серьезно повреждена палуба.

Об этом сообщает Генеральное управление береговой охраны Турции и Marine Traffic. Столкновение произошло у берегов турецкого острова Мармара.

Так, судно Haje Halimeh под флагом Панамы вышло из порта в Измаиле и везло зерно в испанскую Валенсию. А корабль Asomatos под флагом Коморских Островов вышел из порта Кавказ (Краснодарский край рф) и следовал в Израиль (по разным данным в город Ашдод или Хайфу).

Два сухогруза столкнулись возле берегов турецкого острова Мармара и у них серьезные повреждения. На фото видно, что у судна, которое шло из Украины, огромная сквозная дыра в палубе.

"Судам был причинен материальный ущерб, в ходе проверок не было обнаружено человеческих жертв, травм или загрязнения окружающей среды", — приводит сообщение Kalem.

Из-за чего именно столкнулись корабли и кто в этом виноват на данный момент пока не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия хочет заминировать зерновой коридор. В море планируют установить мины, которые будут мешать проходить судам.