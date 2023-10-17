Війна в Україні та в Ізраїлі: посол Бродський назвав відмінність та дві головні подібності

Ізраїль зараз не воює з державами

Російсько-українська війна та війна Ізраїлю з терористами ХАМАС одночасно і схожі та мають відмінності. Серед подібностей безліч жертв серед мирного населення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. Він також назвав те, що зараз об’єднує Україну та її країну.

"Є дійсно багато схожого. Насамперед – ефект несподіванки, який мав місце і в Україні, коли багато хто не був готовий до такого розвитку подій і не уявляв, що таке взагалі можливо. І в Ізраїлі, безумовно, терористам вдалося досягти ефекту несподіванки. Потім ми відповімо на всі запитання: чому це сталося і як це сталося, але це схожий момент. Крім того, коли ми бачимо кадри руйнувань та загибелі цивільного населення: дітей і жінок це також схоже", — зазначив він.

Головна відмінність, за його словами, у тому, що Україна бореться з ядерною країною, а Ізраїль воює з добре підготовленими озброєними терористичними формуваннями. Бродський додав, що Ізраїль зараз не воює із державами. У минулому він мав війни з арабськими країнами, але сьогодні противник Ізраїлю — це терористичні формування, які підтримує Іран та низка інших країн.

"Ще одне спільне, що нас об’єднує сьогодні, це питання Ірану, яке впливає на ситуацію у нас і багато років підтримувало терористів, фінансувало їх, постачало зброю. І в Україні теж є іранська зброя: дрони, які використовують проти українців", — сказав посол.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Зайвих "Залізних куполів" у нас немає": посол Ізраїлю про допомогу Україні, ядерний Іран та "червоні" лінії

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль з візитом солідарності днями, проте йому дали зрозуміти, що "зараз не вдалий час". При цьому в Ізраїлі не визнають відмову.