Для кур’єрів, таксистів, перукарів готують особливі податки: що вигадали в Раді

Законопроект є результатом тривалої системної роботи та залучення широкого кола експертів

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №10166 про запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, одержаних фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Йдеться про спрощені умови для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур’єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів – лише 20 видів діяльності) та визначення юридичної площини для діяльності онлайн-платформ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він уточнив, що документ має гармонізувати українське законодавство із ЄС.

Зокрема, йдеться про приведення податкового законодавства України у відповідність до вимог Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ.

"Законом буде створено прозоре та зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ. Адже в одних лише Uber, Bolt, Uklon, Glovo – понад 300 тис. самозайнятих водіїв та кур’єрів. Цих платформ більше – Kabanchik і т.д., їхня кількість зростає", – пояснив Залізняк.

Водночас за його словами, ухвалення законопроєкту принесе додаткові надходження до бюджету. Також це створить можливості "просто сплачувати податки для понад 500 тисяч самозайнятих та зрозумілих умов діяльності "операторів цифрових платформ". Перевагою законопроєкту також є спрощення та автоматизація обліку, а також низький податок – 6%. Для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, представляти звітність).

"Звичайно, це за бажанням. Хто захоче — залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз", — уточнив Желєзняк.

Він наголосив, що саме завдяки платформам, які надаватимуть податкові дані про доходи таких самозайнятих осіб, буде вирішена одна з найболючіших проблем – облік готівкових надходжень. За словами нардепа, це — детінізація економіки та суттєвий крок уперед у диджиталізації податків.

Як повідомляв "Телеграф", Верховна Рада не схвалила у другому читанні законопроєкт №10037 про перенаправлення податку на доходи фізичних осіб, які надходять до місцевих бюджетів із зарплат військовослужбовців, до державного бюджету. За відповідний документ проголосували лише 223 народні депутати.

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