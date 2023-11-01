У Сумах після усунення мера створено військову адміністрацію: що відомо про її голову

Колишньому міському голові загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі

Глава держави Володимир Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію. Про це свідчить відповідне розпорядження, опубліковане на сайті Офісу Президента у середу, 1 листопада.

Очолить нову адміністрацію чинний заступник голови Сумської ОДА Олексій Дрозденко. Про це йдеться на сайті Глави держави.

"Призначити Дрозденко Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", — йдеться у розпорядженні №184.

Досьє

Олексій Дрозденко здобув вищу освіту у Сумському державному університеті. Там він отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Згодом став деканом факультету електроніки та інформаційних технологій у тому ж університеті.

З 30 червня 2023 року Олексій Дрозденко відповідав за питання цифрового розвитку в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, 9 жовтня рішенням Вищого антикорупційного суду мера Сума Олександра Лисенка усунули від виконання обов’язків на 2 місяці. Його підозрюють у хабарництві. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

У СБУ розповіли, що чиновники "обклали даниною" компанію, яка вивозить сміття, та вимагали від підприємця 2 млн 130 тис. грн, а у разі відмови платити погрожували заважати бізнесу.

Вже 10 жовтня у Сумській міській раді повідомили, що обов’язки мера тимчасово виконуватиме керуючий виконкомом Юлія Павлик. 26 жовтня правоохоронці провели обшуки у тимчасового керівника.

Раніше "Телеграф" повідомив, що співробітники СБУ разом із детективами НАБУ затримали під час отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка, а разом із ним і директора одного з департаментів міської ради.