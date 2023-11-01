В Сумах после отстранения мэра создана военная администрация: что известно о ее главе

Бывшему городскому голове грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

Глава государства Владимир Зеленский создал в Сумах городскую военную администрацию. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Офиса Президента в среду, 1 ноября.

Возглавит новую администрацию действующий заместитель председателя Сумской ОГА Алексей Дрозденко. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", — говорится в распоряжении №184.

Досье

Алексей Дрозденко получил высшее образование в Сумском государственном университете. Там он получил научную степень кандидата физико-математических наук.

Спустя время стал деканом факультета электроники и информационных технологий в том же университете.

С 30 июня 2023 года Алексей Дрозденко отвечал за вопросы цифрового развития в областной военной администрации.

Напомним, 9 октября решением Высшего антикоррупционного суда мэр Сум Александр Лысенко был отстранен от исполнения обязанностей на 2 месяца. Его подозревают во взяточничестве. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

В СБУ рассказали, что чиновники "обложили данью" компанию, которая вывозит мусор, и требовали от предпринимателя 2 млн 130 тыс. грн, а в случае отказа платить угрожали мешать бизнесу.

Уже 10 октября в Сумском городском совете сообщили, что обязанности мэра временно будет исполнять управляющий исполкомом Юлия Павлик. 26 октября правоохранители провели обыски у временного руководителя.

Ранее "Телеграф" сообщил, что сотрудники СБУ вместе с детективами НАБУ задержали во время получения взятки мэра Сум Александра Лысенко, а вместе с ним и директора одного из департаментов городского совета.