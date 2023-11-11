Ще 18 нових країн: співвласник "Нової пошти" розсекретив амбітні плани

Два з них будуть відкриті ще до кінця поточного року

"Нова пошта" планує відкритися ще в 18 країнах. Посилки до Мілана (Італія) можна буде відправити вже цього місяця.

Планами поділився співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. Вони розписані до вересня 2024 року, саме тоді має відкритися відділення НП в Осло (Норвегія).

"Вирішив поділитися нашими планами відкриття нових країн наступного року. Зізнаюся, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, тому що вони, як відповідальні люди, стурбовані тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, тому що на шляху першовідкривачів завжди чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначено! Але знаючи їх, я впевнений, що вони з усім впораються, я в них вірю, як і вся наша команда", — написав він у Facebook.

У грудні 2023 року "Нова пошта" планує почати працювати в столиці Франції Парижі. Першим у 2024 році має відкритися відділення у Мадриді, Іспанія, воно заплановане на лютий. Цього ж місяця НП планує розпочати роботу в Туреччині, у Стамбулі. Також у планах на 2024 рік – Велика Британія, Швейцарія, Португалія і не тільки.

Графік відкриття НП у нових країнах наступного року:

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової Пошти" у смт Коротич Харківської області продовжує зростати. 3 листопада помер ще один чоловік. Станом на зараз відомо про 8 загиблих та 15 поранених.