Еще 18 новых стран: совладелец "Новой почты" рассекретил амбициозные планы

Два из них будут открыты еще до конца текущего года

"Новая почта" планирует открыться еще в 18-и странах. Посылку в Милан (Италия) можно будет отправить уже в этом месяце.

Планами поделился совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк. Они расписаны до сентября 2024 года именно тогда должно открыться отделение НП в Осло (Норвегия).

"Решил поделиться нашими планами открытия новых стран на следующий год. Признаюсь, что менеджеры по развитию были против обнародования этого, потому что они, как ответственные люди, озабочены тем, чтобы не выглядеть лжецами, если что-то пойдет не по плану. Это понятно, потому что на пути первооткрывателей всегда немало препятствий и будущее никогда не определено! Но зная их, я уверен, что они со всем справятся, я в них верю, как и вся наша команда", — написал он в Facebook.

В декабре 2023 года, "Новая почта" планирует начать работать в столице Франции Париже. Первым в 2024 году должно открыться отделение в Мадриде, Испания, оно запланировано на февраль. В этом же месяце НП планирует начать работу в Турции, в Стамбуле. Также в планах на 2024 год — Великобритания, Швейцария, Португалия и не только.

График открытия НП в новых странах в следующем году:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой Почты" в пгт Коротич Харьковской области продолжает расти. 3 ноября умер еще один пострадавший мужчина. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и 15 раненых.