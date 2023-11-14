Хто і де може виписати і вручити повістку: в ТЦК пояснили механізм

Правильно заповнену повістку немає сенсу оскаржувати

На тлі продовження мобілізації в Україні починаються дискусії навколо того, де і як мають бути виписані повістки. Проте у законодавстві чітко закріплені ці вимоги, точніше їхня відсутність і є основним вказівником.

Адже визначення про те, як і де має бути виписана, а потім вручена повістка, немає. Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін.

Тож, міф, який часто до вподоби адвокатам, про те, що виписана на коліні повістка не дійсна, спростовується і втрачає свою актуальність.

"Нема значення, де і яким чином вона виписана, оскільки Постановою Кабміну №1487 визначено зразок повістки, але ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення. Вона може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, так і на блокпосту, і будь-де в населеному пункті", — каже речник Полтавського ТЦК.

Проте він додає, що повістки можуть виписати не лише в ТЦК та СП, а й виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП.

"І от вони насправді здійснюють оповіщення військовозобов’язаних за місцем їхнього проживання. Можливо, саме це когось вводить в оману", — зауважує Істомін.

Він наголосив, що ця норма стосується винятково органів місцевого самоврядування і не розповсюджується на представників ТЦК.

"Якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, – вона точно є дійсною. І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу", — сказав майор.

Більш детально про те, які міфи щодо мобілізації спростував Роман Істомін, читайте у матеріалі "Телеграфу" Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію

Раніше "Телеграф" писав, що працівники ТЦК та СП під час патрулювання також мають право перевіряти документи у цивільних громадян.