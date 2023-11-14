Кто и где может выписать и вручить повестку: в ТЦК объяснили механизм

Правильно заполненную повестку нет смысла обжаловать

На фоне продолжения мобилизации в Украине начинаются дискуссии о том, где и как должны быть выписаны повестки. Однако в законодательстве четко закреплены эти требования, точнее их отсутствие и является основным указателем.

Ведь указания о том, как и где должно быть выписано, а затем вручена повестка, нет. Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин.

Итак, миф, который часто нравится адвокатам, о том, что выписанная на колене повестка не действительна, опровергается и теряет свой вес.

"Не имеет значения, где и каким образом она выписана, поскольку Постановлением Кабмина №1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, так и на блокпосте, и где-нибудь в населенном пункте", — говорит спикер Полтавского ТЦК.

Однако он добавляет, что повестки могут выписать не только ТЦК и СП, но и исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП.

"И вот они действительно осуществляют оповещения военнообязанных по месту их проживания. Возможно, именно это кого-то вводит в заблуждение", — отмечает Истомин.

Он подчеркнул, что эта норма касается исключительно органов местного самоуправления и не распространяется на представителей ТЦК.

"Если повестка полностью заполнена, в частности, содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она точно есть действительной. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла", — сказал майор.

Более подробно о том, какие мифы о мобилизации опроверг Роман Истомин, читайте в материале "Телеграф" Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военном комате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации

Ранее "Телеграф" писал, что работники ТЦК и СП во время патрулирования также имеют право проверять документы у гражданских граждан.