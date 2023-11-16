Лишили розібрані МіГи в лісі. Як поляки винахідливо допомогли Україні

Це сталося за кілька місяців до офіційної передачі літаків

У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році поляки вигадали дуже оригінальний спосіб таємно передати Києву літаки — а саме розібрали 10 своїх винищувачів МіГ-29 на частини та лишили їх вздовж лісосмуги на кордоні.

Такі деталі з'ясували польські журналісти та опублікували їх у новій популярній книзі Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка описує початок повномасштабного вторгнення. Уривки з книги цитує видання "Тексти".

Автор книги, журналіст Збігнєв Парафянович, пише, що Варшава втомилася від нерішучості та небажання США і почала діяти самостійно. Поляки розібрали близько 10 винищувачів МіГ-29 і залишили їх по частинах у лісосмузі поблизу кордону.

"Києву повідомили про "безхазяйні" деталі, які потім підбирали та швидко збирали на українській стороні кордону. Це сталося за кілька місяців(!) до офіційної передачі літаків у більшу міжнародну коаліцію", — йдеться у книзі.

Окрім цього, у книжці описується поїздка Романа Абрамовича через Польщу, а потім до Туреччини, яка мала стати спробою достукатися до росіян неофіційними каналами. Або як Польща використовувала спеціально створені приватні компанії, щоб обійти бюрократію при передачі військових товарів.

Варто зазначити, що інформація про передачу винищувачів України від Польщі з’явилася 28 лютого 2022 року. Тоді депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова оголосила, що українські військові вже у Польщі й одержують МіГ-29. Однак у березні стало відомо, що Пентагон не підтримав ідею передачі нашій країні винищувачів росії.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо про те, хто в США найменше вірив в Україну на початку повномасштабного вторгнення.