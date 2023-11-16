Неочікуваний поворот з ракетою, і не тільки: у Польші розповіли, чому погіршились відносин з Україною

Поляки вважають, що ракета була українською

Польсько-українські відносини спочатку розквітли на урядовому рівні протягом року, але потім почали в'янути через європейську політику влади, особисті его-подорожі та внутрішні справи в обох країнах. Зокрема, канцлер Шольц і президент Зеленський отримують по руках за свою поведінку.

Такі висновки робить польський журналіст Збігнєв Парафянович, який випустив популярну зараз у Польщі книжку із назвою Polska na wojnie ("Польща на війні") про початок повномасштабного вторгнення. Зокрема, у книжці є великий розділ про погіршення польсько-українських відносин, передає видання "Тексти", що цитує уривки з книги. Також порушується тема ракети, яка впала на польське село Пшеводув, вбивши двох людей. Польський журналіст стверджує, що зібраний матеріал (частини ракети) нібито вказує на те, що вона мала українське походження.

"Впертість, з якою Київ наполягав на тому, що це була російська ракета, попри те, що жодних доказів не було надано, стала однією з причин охолодження польсько-українських відносин", – пише журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час російського ракетного обстрілу в ніч на 16 листопада 2022 року на території Польщі в населеному пункті Пшеводув, що неподалік кордону, впала ракета. Внаслідок цього загинули двоє людей. Польська влада тоді повідомляла, що українська ракета ППО, швидше за все, впала в районі сушіння зерна. Однак це було не спеціально, а "внаслідок нещасного випадку".

28 вересня 2023 року у Польщі експерти завершили дослідження уламків ракети, за висновками, це була українська ракета ще радянського чи російського виробництва. Розслідування проводили польські прокурори, Україну до розслідування не долучали.