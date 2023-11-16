Неожиданный поворот с ракетой, и не только: в Польше рассказали, почему ухудшились отношения с Украиной

Поляки считают, что ракета была на украинском

Польско-украинские отношения сначала расцвели на правительственном уровне в течение года, но затем начали увядать из-за европейской политики власти, личных эго-путешествий и внутренних дел в обеих странах. В частности канцлер Шольц и президент Зеленский получают по рукам за свое поведение.

Такие выводы делает польский журналист Збигнев Парафянович, выпустивший популярную сейчас в Польше книгу с названием Polska na wojnie ("Польша на войне") о начале полномасштабного вторжения. В частности, в книге есть обширный раздел об ухудшении польско-украинских отношений, передает издание "Тексты", цитирующее отрывки из книги. Также поднимается тема ракеты, которая упала на польское село Пшеводув, убив двух человек. Польский журналист утверждает, что собранный материал (части ракеты) якобы указывает на то, что у нее было украинское происхождение.

"Упрямство, с которым Киев настаивал на том, что это была российская ракета, несмотря на то, что никаких доказательств не было предоставлено, стало одной из причин охлаждения польско-украинских отношений", — пишет журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время российских ракетных обстрелов в ночь на 16 ноября 2022 года на территории Польши в населенном пункте Пшеводув, недалеко от границы, упала ракета. В результате погибли два человека. Польские власти тогда сообщали, что украинская ракета ПВО, скорее всего, упала в районе сушки зерна. Однако это было не специально, а "в результате несчастного случая".

28 сентября 2023 г. в Польше эксперты завершили исследование обломков ракеты, по выводам, это была украинская ракета еще советского или российского производства. Расследование проводили польские прокуроры, Украину к расследованию не привлекали.