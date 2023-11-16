Зустріч Байдена та Сі: дипломат назвав позитивну для України новину

Світ стає реально двополюсним

Зустріч президента США Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбулася у Сан-Франциско, показала, що сьогоднішній світ формується лише двома гравцями. Це у перспективі може бути вигідно Україні.

Про це "Телеграфу" заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, спроби росії сформувати багатополярний світ зазнали краху.

"Ми стаємо свідками, як світ формується двома ключовими гравцями – США та Китаєм. Про жодну багатополярність у стилі "а-ля рюс" (з чим можна "привітати" наших московських ворогів, які опинилися за бортом глобальних процесів) не йдеться", — зазначив ексміністр.

Огризко підкреслив, що зараз починає формуватись те, що він називає "розрядкою напруженості № 2". Дипломат пояснив, що такий термін був популярний у 1970—1980 роках, коли дві тодішні супердержави – США та СРСР – фактично керували тим, що відбувається у світі. Водночас він підкреслив, що наразі СРСР замінено на КНР.

За словами ексміністра, світ швидко поляризується, стаючи реально двополюсним. Він підкреслив, що з одного боку, навколо США та Європи групуються демократичні країни. З іншого боку, навколо Китаю почне поступово формуватися друга частина світу – тоталітарна.

Внаслідок цього, на думку дипломата, буде мати місце жорстка конкуренція на всіх рівнях між полюсами та водночас прагматична, точкова співпраця – там, де це буде вигідно обом сторонам. Він також зазначив, що буде тривати боротьба за вплив у третьому світі, на так званому Глобальному Півдні.

"Це стало очевидним після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско. Зараз зроблено лише перший крок, відбувається намацування шляхів. Але заяви керівників США та КНР підказують, що саме такий сценарій став зараз ключовим", — зазначив він.

На думку дипломата, Україні це вигідно. Він нагадав, чим закінчилася попередня фаза щодо мирного співіснування наддержав.

"Радянська (а ширше – соціалістична) імперія впала. СРСР розпався. Тому що демократія хоч і повільніша за автократії і диктатури, не така спритна в ухваленні рішень, але вона – сильніша за своєю суттю. Тоталітарна система в будь-якому вигляді – радянському, китайському, кубинському, іранському – те, що зрештою розвалюється. Тому що не дає можливості суспільству нормально розвиватися. І зрештою суспільство таку систему змінює", – наголосив Огризко.

Він упевнений, що стратегічно відбуваються об’єктивні зміни, що будуть позитивними для нашої країни. "Бо світ зрештою буде більш керований, прогнозований. І фінал протистояння, як на мене, зумовлений", — підсумував він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін знову назвав його диктатором. У КНР одразу ж відреагували та обурилися.