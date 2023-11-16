Встреча Байдена и Си: дипломат назвал позитивную для Украины новость

Мир становится реально двухполюсным

Встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, которая состоялась в Сан-Франциско, показала, что сегодняшний мир формируется лишь двумя игроками. Это в перспективе может быть выгодно Украине.

Об этом "Телеграфу" заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, попытки россии сформировать многополярный мир потерпели крах.

"Мы становимся свидетелями, как мир формируется двумя ключевыми игроками – США и Китаем. О какой-либо многополярности в стиле " -ля рюс" (с чем можно "поздравить" наших московских врагов, оказавшихся за бортом глобальных процессов) речь не идет", — отметил экс-министр.

Огрызко подчеркнул, что сейчас начинает формироваться то, что он называет "разрядкой напряженности №2". Дипломат объяснил, что такой термин был популярен в 1970—1980 годах, когда две тогдашние супердержавы – США и СССР – фактически руководили происходящим в мире. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время СССР заменен КНР.

По словам экс министра, мир быстро поляризуется, становясь реально двухполюсным. Он подчеркнул, что, с одной стороны, вокруг США и Европы группируются демократические страны. С другой стороны, вокруг Китая начнет равномерно формироваться вторая часть мира – тоталитарная.

В результате, по мнению дипломата, будет иметь место жесткая конкуренция на всех уровнях между полюсами и одновременно прагматичное, точечное сотрудничество – там, где это будет выгодно обеим сторонам. Он также отметил, что будет продолжаться борьба за влияние в третьем мире, на так называемом Глобальном Юге.

"Это стало очевидным после встречи Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Сейчас сделан только первый шаг, происходит нащупывание путей. Но заявления руководителей США и КНР подсказывают, что именно такой сценарий стал сейчас ключевым", — отметил он.

По мнению дипломата, Украине это выгодно. Он напомнил, чем закончилась предыдущая фаза мирного сосуществования сверхдержав.

"Советская (а шире – социалистическая) империя упала. СССР распался. Потому что демократия хоть и медленнее автократии и диктатуры, не так ловкая в принятии решений, но она – сильнее по своей сути. Тоталитарная система в любом виде – советском, китайском, кубинском, иранском – то, что в конце концов разваливается. Потому что не дает возможности обществу нормально развиваться. И в конце концов общество такую систему меняет", – подчеркнул Огрызко.

Он уверен, что стратегически происходят объективные изменения, которые будут положительными для нашей страны. "Ведь мир в конечном итоге будет более управляемым, прогнозируемым. И финал противостояния, по-моему, обусловлен", — подытожил он.

Напомним, президент США Джо Байден после встречи с китайским лидером Си Цзиньпин снова назвал его диктатором. В КНР сразу же отреагировали и возмутились.