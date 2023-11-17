"Серйозні збитки": у ЗСУ назвали точну кількість потоплених кораблів Чорноморського флоту рф

Можливості сил Росії у Чорному морі останнім часом значно зменшилися

Російський ракетний корабель "Аскольд", який ЗСУ нещодавно знищили в Криму, став вже далеко не першим і навіть не десятим, знищеним судном Чорноморського флоту рф. За весь час повномасштабної війни цей компонент російської армії зазнав "серйозних збитків"

Про це розповів речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його даними, Україна знищила вже 12 кораблів супротивника. Ще 15 суден було пошкоджено.

"Далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", — зазначив Плетенчук.

Військовий додав, що можливості сил рф в Чорному морі останнім часом значно зменшилися завдяки роботі українських Сил оборони. російські військові змушені "триматися якнайдалі і значно обмежені у своїх діях".

"Навіть можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. Однак небезпека зберігається. На жаль, у ворога ще є носії крилатих ракет", — сказав Плетенчук і запевнив, що рух українських сил у напрямку ослаблення флоту росії буде продовжуватися "Звісно будемо розширювати наш вплив за першої ж можливості".

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