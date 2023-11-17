У магазині Харкова продають товар від дружини відомого путінця (відео)

Набори також продаються онлайн

У харківські магазини повернувся посуд Willmax від відомої російської телеведучої Юлії Висоцької, дружини режисера Андрія Кончаловського. Помітили набори тарілочок харківʼяни, які й поширили інформацію у соцмережах.

"Знахідкою" поділились учасники хіп-хоп гурту з Харкова "Курган & Agregat". Вони ж і виклали відео з заповненими полицями посудом від Висоцької у Тікток.

Хіп-хопер наголошує, що не хоче хайпувати, але вважає неприйнятним, що в Україні досі можна знайти на полицях магазинів товари від російських брендів.

"Пойміть мене правильно, я не хочу хайпувать, але це… Знову в харківських магазинах російська … Якби ж то вона хоча б готувати вміла", — коментує посуд від Висоцької у відео харківʼянин.

У коментарях під постом пишуть, що цей посуд і не зникав з полиць магазину і стоїть там декілька років. Хоча це не виправдовує власників бізнесу.

Але примітно й те, що посуд Willmax від російської телеведучої можна замовити онлайн в Україні. Він доступний до продажу у декількох магазинах одночасно, які красномовно називають його "посудом для естетів".

Що відомо про Висоцьку та Кончаловського

Сама ж Юлія Висоцька, яка позиціонувала себе мало не шеф-кухарем, покинула росію у травні 2023 року через хвилю хейту, який спричинили старі записи кулінарного шоу. Страви у неї часто мало неапетитний вигляд, або й зовсім пригорали. У медіа-просторі Висоцька почала зʼявлятись рідше після трагічної аварії, у якій постраждала її дочка.

А її чоловік режисер Андрій Кончаловський відомий заявами на підтримку російського диктатора володимира путіна. В одному з інтервʼю він відверто нахвалював його, сказавши, що він демонструє свою відважність і ризикує життям.

" …чи багато в світі за останні 60 років знайшлося сміливців, які наважилися спробувати покласти край пануванню американського долара?" — сказав російський режисер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що швейцарська корпорація Nestle потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, який створило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Найбільший виробник продуктів харчування у світі продовжує працювати в росії і постачати товари агресору.