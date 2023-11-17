В магазине Харькова продают товар от жены известного путинца (видео)

Наборы также продаются онлайн

В харьковские магазины вернулась посуда Willmax от известной российской телеведущей Юлии Высоцкой, жены режиссера Андрея Кончаловского. Заметили наборы тарелочек харьковчане, распространившие информацию в соцсетях.

Находкой поделились участники хип-хоп группы из Харькова Курган & Agregat. Они же и выложили видео с заполненными полками посудой от Высоцкой в Тикток.

Хип-хопер отмечает, что не хочет хайповать, но считает неприемлемым, что в Украине до сих пор можно найти на полках магазинов товары от российских брендов.

"Поймите меня правильно, я не хочу хайповать, но это… Опять в харьковских магазинах русский… Если бы она хотя бы готовить умела", — комментирует посуду от Высоцкой в видео харьковчанин.

В комментариях под постом пишут, что эта посуда и не исчезала с полок магазина и стоит там несколько лет. Хотя это не оправдывает владельцев бизнеса.

Но примечательно и то, что посуду Willmax от российской телеведущей можно заказать в Украине. Он доступен в нескольких магазинах одновременно, которые красноречиво называют его "посудой для эстетов".

Что известно о Высоцкой и Кончаловском

Сама же Юлия Высоцкая, позиционировавшая себя чуть ли не шеф-поваром, покинула россию в мае 2023 года из-за волны хейта, вызванного старыми записями кулинарного шоу. Блюда у нее часто выглядели неаппетитно, или вовсе пригорали. В медиапространстве Высоцкая начала появляться реже после трагической аварии, в которой пострадала ее дочь.

А ее муж режиссер Андрей Кончаловский известен заявлениями в поддержку российского диктатора владимира путина. В одном из интервью он откровенно нахваливал его, сказав, что он демонстрирует свою отвагу и рискует жизнью.

" ...много ли в мире за последние 60 лет нашлось смельчаков, которые решились попробовать покончить с господством американского доллара?" – сказал русский режиссер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что швейцарская корпорация Nestle попала в список международных спонсоров войны, созданный Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Крупнейший производитель продуктов питания в мире продолжает работать в России и поставлять товары агрессору.