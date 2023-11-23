Заняття з фатальним кінцем: на Прикарпатті з пневматики застрелили школяра

Хто та чому застрелив 14-річного підлітка, поки що невідомо

На Прикарпатті 22 листопада сталася трагедія – в одному з ліцеїв Надвірнянського району Івано-Франківської області загинув 14-річний учень закладу. Під час гурткових занять він отримав поранення з пневматичної гвинтівки, яке виявилося фатальним – хлопець помер ще до приїзду швидкої.

Про це повідомляє Національна поліція Івано-Франківської області. Обставини трагедії наразі намагаються встановити.

"22 листопада близько 15:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр", – сказано у повідомленні ГУНП.

Відомо, що 14-річний учень ліцею брав участь у гурткових заняттях. Під час занять невідомим чином він отримав кулю з пневматичної гвинтівки. Реанімаційні заходи не призвели до результату, до приїзду швидкої допомоги учень вже помер.

"Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", – повідомили у поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч на 19 листопада у Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Наразі не відомо, чи це був черговий суїцид, чи нещасний випадок.

За словами очевидців, хлопець стояв на кондиціонері, встановленому на фасаді будинку. Потім він з незрозумілої причини зірвався та упав на землю. Повідомляється, що він загинув на місці.