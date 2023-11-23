Занятия с роковым концом: на Прикарпатье из пневматики застрелили школьника

Кто и почему застрелил 14-летнего подростка, пока неизвестно

В Прикарпатье 22 ноября произошла трагедия – в одном из лицеев Надворнянского района Ивано-Франковской области погиб 14-летний ученик заведения. Во время кружковых занятий он получил ранение из пневматической винтовки, которое оказалось роковым – парень скончался еще до приезда скорой.

Об этом сообщает Национальная полиция Ивано-Франковской области. Обстоятельства трагедии пытаются установить.

"22 ноября около 15:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении одного из лицеев Надворнянского района погиб 14-летний школьник", – говорится в сообщении ГУНП.

Известно, что 14-летний учащийся лицея принимал участие в кружковых занятиях. Во время занятий неизвестным образом он получил пулю из пневматической винтовки. Реанимационные мероприятия не привели к результату, к приезду скорой помощи ученик уже умер.

"В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия", — сообщили в полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 19 ноября в Киеве парень выпал из окна многоэтажки. Пока не известно, был ли это очередной суицид или несчастный случай.

По словам очевидцев, молодой человек стоял на кондиционере, установленном на фасаде дома. Затем он по непонятной причине сорвался и упал на землю. Сообщается, что погиб на месте.