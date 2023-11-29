Невдалий проект: експерт назвав причину, через яку підводний тунель у Крим приречений

Споруда все одно буде легкою мішенню для українських ракетних систем

Намір Росії побудувати підводний тунель у Крим приречений на провал. Проблеми розпочнуться ще на початковому етапі робіт, але й готову споруду захистити від атак України не вийде.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він упевнений, що Росія може планувати будь-що, але немає жодних гарантій, що підводний тунель не буде знищений.

"Вони можуть навіть спробувати почати щось робити. Але, по-перше, через фізичні обставини ніхто не може гарантувати, що ця інженерно-технічна споруда проіснує досить довгий період. По-друге, ми повинні розуміти, що слабке місце переправ через Керченську протоку ― це їх початок. Це входи до тунелів", ― розповів Селезньов.

Військовий експерт вважає, що саме входи в тунелі і можуть стати тією легкою мішенню для українських ракетних систем та авіації. Капітальні вкладення цього масштабного проекту себе просто не окуплять.

Раніше в мережі з’явилися розсекречені листи, в яких йдеться про ймовірну вартість будівництва підводного тунелю в Криму. Він може коштувати $5 млрд. Профінансувати цей проект може китайський банк.

Селезньов вважає, що доцільніше витратити кошти на автомобільне та залізничне сполучення, що об’єднує окуповані території України біля Азовського моря з півночі Криму.

Які ще проблеми завадять будівництву

Росія хоче створити транспортний маршрут на окупований півострів, який був би більш захищений, ніж Кримський міст. Однак підводний тунель під Керченською протокою може стати вельми ризикованим та невигідним рішенням.

Геологи попередили, що проблеми розпочнуться від початку робіт, підкреслив Селезньов. На вибраній ділянці багато пливунів. Це нестабільний ґрунт із високим вмістом води. Не додає надійност й наявність великої кількості грязьових вулканів. Будувати на такій ділянці підводний тунель складно, дорого та небезпечно, особливо під час війни.

Як раніше писав "Телеграф", якщо Росія все ж таки зважиться на будівництво підводного тунелю, то приховати початок робіт не вдасться. Для цього навіть не доведеться залучати супутники.