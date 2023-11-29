Неудачный проект: эксперт назвал причину, по которой подводный тоннель в Крым обречен

Сооружение все равно будет легкой мишенью для украинских ракетных систем

Намерение россии построить подводный тоннель в Крым обречено на провал. Проблемы начнутся еще на начальном этапе работ, но и готовое сооружение защитить от атак Украины не получится.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он уверен, что рф может планировать что угодно, но нет никаких гарантий, что подводный тоннель не будет уничтожен.

"Они могут даже попытаться начать что-то делать. Но, во-первых, из-за физических обстоятельств никто не может гарантировать, что это инженерно-техническое сооружение просуществует достаточно долгий период. Во-вторых, мы должны понимать, что слабое место переправ через Керченский пролив ― это их начало. Это входы в туннели", ― рассказал Селезнев.

Военный эксперт считает, что как раз входы в тоннели и могут стать той легкой мишенью для украинских ракетных систем и авиации. Капитальные вложения в этот масштабный проект себя попросту не окупят.

Ранее в сети появились рассекреченные письма, в которых говорится о предполагаемой стоимости строительства подводного тоннеля в Крым. Он может обойтись в $5 млрд. Профинансировать этот проект может китайский банк.

Селезнев считает, что более целесообразно потратить средства на автомобильное и железнодорожное сообщение, объединяющее оккупированные территории Украины у Азовского моря с севером Крыма.

Какие еще проблемы помешают строительству

рф хочет создать транспортный маршрут на оккупированный полуостров, который был бы более защищен, чем Крымский мост. Однако подводный тоннель под Керченским проливом может стать весьма рискованным и невыгодным решением.

Геологи предупредили, что проблемы начнутся с самого начала работ, подчеркнул Селезнев. На выбранном участке много плывунов. Это нестабильная почва с высоким содержанием воды. Не добавляет надежности и наличие большого количества грязевых вулканов. Строить на таком участке подводный тоннель сложно, дорого и опасно, особенно во время войны.

Как ранее писал "Телеграф", если рф все же решится на строительство подводного тоннеля, то скрыть начало работ не удастся. Для этого не придется даже задействовать спутники.