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росія попре моментально: українська письменниця назвала три загрози внесення змін до мовного закону

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Письменниця закликає захистити державну мову Новина оновлена 04 грудня 2023, 19:22
Письменниця закликає захистити державну мову. Фото https://www.5.ua

Законопроект про захист прав нацменшин може загрожувати українській мові

Внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є неприпустимим. Їх передбачає законопроект 10288, спрямований на "захист прав національних меншин".

Письменниця Лариса Ніцой попереджає, що такі зміни є дуже ризикованими, адже українська мова зараз і так слабка. Подробиці вона розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Українську мову не закон цю ввів в Україні, а російські ракети. У закон про захист меншин заводять такі норми, які й так слабкий закон про українську мову ще більше послаблюють. Якщо зараз російська мова на телебаченні звучить порушуючи закон, то після ухвалення законопроекту вона буде законна", — впевнена Ніцой.

Письменниця також поділилася думкою, що цей законопроект закладатиме у суспільстві протиріччя між громадянами. Це спричинить зростання напруги.

"Українці вже не здадуться, і й надалі стверджуватимуть український світогляд, а меншини покладатимуться на законодавство і казатимуть: "А я маю право". Зараз вони, порушуючи закон, кажуть: "Я хочу", а потім говоритиму "Маю право". І буде наростати напруга", — вважає Ніцой.

На думку письменниці, введення ембарго російською мовою терміном на 5 років після закінчення воєнного стану все одно не врятує ситуацію. Вона впевнена, що відкат у мовній політиці неминучий.

"Ну, мине п’ять років і що? Зросійщені перечекають ці п’ять років і знову будуть процвітати. Тобто їм подарована надія. Надія на те, що і далі тут будуть співати російських пісень, дивитися російські фільми, адже зросійщений громадянин потребуватиме культурного продукту своєю мовою. І якщо країни Європи ще будуть більш толерантними, то росія попре моментально. І знову ми опинимося перед величезною загрозою", — сказала Ніцой.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа": "Повернення в еру Ківалова-Колесніченка? Чому шлях до ЄС перетворився на мовний скандал".

Раніше "Телеграф" опублікував думку аналітика, який розповів про справжню причину дипломатичного конфлікту між Україною та Угорщиною. Справа не лише у мові та правах нацменшин.

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