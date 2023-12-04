россия попрет моментально: украинская писательница назвала три угрозы внесения изменений в языковой закон

Законопроект о защите прав нацменьшинств может угрожать украинскому языку

Внесение изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" недопустимо. Их предусматривает законопроект 10288, направленный на "защиту прав национальных меньшинств".

Писательница Лариса Ницой предупреждает, что такие изменения весьма рискованны, ведь украинский язык сейчас и так слаб. Подробности она рассказала в интервью "Телеграфу".

"Украинский язык не закон этот ввел в Украине, а российские ракеты. В закон о защите меньшинств заводят такие нормы, которые и так слабый закон об украинском языке еще более ослабляют. Если сейчас русский язык на телевидении звучит в нарушение закона, то после принятия законопроекта он будет законным", — уверена Ницой.

Писательница также поделилась мнением, что этот законопроект будет закладывать в обществе противоречие между гражданами. Это приведет к росту напряжения.

"Украинцы уже не сдадутся, и будут и дальше утверждать украинское мировоззрение, а меньшинства будут полагаться на законодательство и говорить: "А я имею право". Сейчас они в нарушение закона говорят: "Я хочу", а потом будут говорить "Имею право". И будет нарастать напряжение", — считает Ницой.

По мнению писательницы, введение эмбарго на русский язык сроком на 5 лет после окончания военного положения все равно не спасет ситуацию. Она уверена, что откат в языковой политике неизбежен.

"Ну, пройдет пять лет и что? Обрусевшие переждут эти пять лет и снова будут процветать. То есть им подарена надежда. Надежда на то, что и дальше здесь будут петь русские песни, смотреть русские фильмы, ведь обрусевший гражданин будет нуждаться в культурном продукте на своем языке. И если страны Европы еще будут более толерантными, то россия попрет. И снова мы окажемся перед огромной угрозой", — сказала Ницой.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": "Возвращение в эру Кивалова-Колесниченко? Почему путь в ЕС превратился в языковой скандал".

Ранее "Телеграф" опубликовал мнение аналитика, рассказавшего об истинной причине дипломатического конфликта между Украиной и Венгрией. Дело не только в языке и правах нацменьшинств.