Росія погодилася відпустити ще кількох українських дітей: допомогла країна-посередник

Мати одного з них – українська військовополонена в РФ

Росія погодилася відпустити ще шістьох викрадених українських дітей. Посередником виступив Катар.

Про це заявила Лолва Аль-Хатер, міністр Катару з міжнародного співробітництва, повідомляє The Washington Post. Вже 5 грудня українські діти покинуть Москву та вирушать до України через Білорусь.

"Катар продовжує грати посередницьку роль між урядами України та Росії, успішно сприяючи возз’єднанню ще шести українських дітей з їхніми сім’ями під час святкових канікул", — зазначила Аль-Хатер.

Як повідомив виданню чиновник, знайомий із питанням, на умовах анонімності, мати одного з цих шістьох дітей — 11-річного хлопчика, — українська військовослужбовиця, яка утримується як військовополонена в Росії. Його батько помер близько десяти років тому, хлопчика передадуть тітці по материнській лінії. Раніше він жив у родичів на окупованій Росією Донеччині.

За словами автора статті, журналісти The Washington Post бачили фото українських дітей, яких повернуть на батьківщину 5 грудня. Їх було знято з катарськими дипломатами у посольстві країни у Москві.

Варто зазначити, що на порталі "Діти війни" повідомляється, що депортованих або незаконно переміщених Росією українських дітей станом на 5 грудня — 19 546 осіб, але це тільки офіційно. Неофіційно, як кажуть і українські чиновники, і волонтери, таких дітей набагато більше.

Нагадаємо, раніше в Росії погодилися повернути в Україну 17-річного Богдана Єрмохіна, якого 2022 року незаконно вивезли з Маріуполя. Хлопець відмовився від житла в Росії для того, щоб швидше повернутися на батьківщину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди росія депортує дітей з України та як можна повернути їх назад додому. Точні цифри незаконно вивезених українців сильно відрізняються.