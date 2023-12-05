Россия согласилась отпустить еще несколько украинских детей: помогла страна-посредник

Мать одного из них — украинская военнопленная в РФ

Россия согласилась отпустить еще шестерых похищенных украинских детей. Посредником выступил Катар.

Об этом заявила Лолва Аль-Хатер, министр Катара по международному сотрудничеству, сообщает The Washington Post. Уже 5 декабря украинские дети покинут Москву и отправятся в Украину через Беларусь.

"Катар продолжает играть посредническую роль между правительствами Украины и России, успешно способствуя воссоединению еще шести украинских детей с их семьями ко времени праздничных каникул", — отметила Аль-Хатер.

Как сообщил изданию чиновник, знакомый с вопросом, на условиях анонимности, мать одного из этих шестерых детей — 11-летнего мальчика, — украинская военнослужащая, удерживаемая в качестве военнопленной в России. Его отец умер около десяти лет назад, мальчика передадут тете по материнской линии. Ранее он жил у родственников в оккупированной Россией Донецкой области.

По словам автора статьи, журналисты The Washington Post видели фото украинских детей, которых вернут на родину 5 декабря. Они сняты с катарскими дипломатами в посольстве страны в Москве.

Стоит отметить, что на портале "Дети войны" сообщается, что депортированных, или незаконно перемещенных Россией украинских детей по состоянию на 5 декабря — 19 546 человек, но это только официально. Неофициально, как говорят и украинские чиновники, и волонтеры, таких детей гораздо больше.

Напомним, ранее в России согласились вернуть в Украину 17-летнего Богдана Ермохина, которого в 2022 году незаконно вывезли из Мариуполя. Парень отказался от жилья в рф для того, чтобы скорее вернуться на родину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда россия депортирует детей из Украины и как можно вернуть их обратно домой. Точные цифры незаконно вывезенных украинцев сильно разнятся.